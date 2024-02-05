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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 февраля

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

06:30 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).

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