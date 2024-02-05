Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 февраля

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;
06:30 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
20:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP).