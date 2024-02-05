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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 февраля 2024 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 18:07

Компонента занятости индекса ISM Services США в январе вышла в область расширения

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе выросла до 50.5 пункта против 43.8 месяцем ранее (пересмотрена с 43.3).

Таким образом, индикатор вышел в область роста, оказавшись выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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