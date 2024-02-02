Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (78.8) и составил 79.0.

Аналитики прогнозировали пересмотр до 78.9.

В декабре значение индекса составило 69.7.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце января составил 2.9%, как и в начале месяца, в сравнении с 3.1% в декабре.