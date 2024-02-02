Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 353 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 353 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 180 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь пересмотрена с 216 тыс. до 333 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе выросло на 317 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 155 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в сфере профессиональных и деловых услуг, здравоохранении, розничной торговле и социальной поддержке. Занятость снизилась в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 100.4 тыс., в сфере частных образовательных услуг - увеличилось на 11.8 тыс. Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг в целом расширилась на 74 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 11 тыс., однако количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 2.4 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 45.2 тыс., в оптовой торговле – увеличилось на 2.1 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 64 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе выросло на 8 тыс., в сфере информационных технологий - на 15 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 7.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 11 тыс. после увеличения на 24 тыс. в декабре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 23 тыс. после повышения на 8 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 6 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 1.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 36 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2023 года число госслужащих увеличилось на 716 тыс. до 23.09 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц уменьшилось на 144 тыс. до 6.12 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в январе сократилось на 31 тыс. до 161.15 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, снизилось на 275 тыс. до 100.27 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 175 тыс. до 167.28 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.5%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с январём 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 221 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в январе увеличилось с учётом сезонных колебаний на 32 тыс. до 1.28 млн, составив 20.8% от общего числа безработных против 19.7% месяцем ранее и 18.7% в январе 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 30 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.03 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 63 тыс. до 133.13 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 96 тыс. до 27.89 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 211 тыс. до 4.42 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.1 часа, уменьшившись на 0.2 часа по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.55 долл против 33.36 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.55%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.5% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.1%.

Средняя недельная заработная плата в январе повысилась до 1178.16 долл в сравнении с 1178.55 долл месяцем ранее.