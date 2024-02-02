Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе снизилась, рост почасовой зарплаты ускорился

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.1 часа, уменьшившись на 0.2 часа по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.55 долл против 33.36 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.55%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.5% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.1%.

Средняя недельная заработная плата в январе повысилась до 1178.16 долл в сравнении с 1178.55 долл месяцем ранее.