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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии за октябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за январь;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

222:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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