Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 5 февраля

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии за октябрь;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за январь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за декабрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;
12:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за январь;
22:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
222:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.