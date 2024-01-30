Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2022 года индекс вырос на 6.6%, тогда как в октябре годовое повышение показателя составило 6.3%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.