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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2024 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в ноябре вырос н...
вчера 17:11

FHFA: Индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 0.3%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с ноябрём 2022 года индекс вырос на 6.6%, тогда как в октябре годовое повышение показателя составило 6.3%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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