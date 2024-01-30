Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 114.8 пункта против 108.0 месяцем ранее (пересмотрен со 110.7).

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 113.9.

Индекс оценки текущей ситуации в январе повысился до 161.3 против 148.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 83.8 против 85.6 в декабре.

Несмотря на снижение, индекс ожиданий по-прежнему превышает пороговую отметку 80 пунктов, движение ниже которой свидетельствует о предполагаемой рецессии в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.