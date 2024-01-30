Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в ноябре вырос на 5.4%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.8% в годовом сравнении после его роста на 4.9% в октябре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 6.2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.