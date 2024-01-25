Продажи новых домов в США в декабре выросли на 8% (расширенное сообщение)

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в декабре выросли на 8.0% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 615 тыс. в ноябре (пересмотрено с 590 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в декабре число проданных новых домов составит 648 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с декабрём 2022 года продажи новых домов выросли на 4.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 50 тыс. новых домов против 42 тыс. в ноябре и 51 тыс. в октябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. долл (14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (7 тыс. домов) и от 750 тыс. (4 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 413.2 тыс. долл против 426.0 тыс. в ноябре и 414.6 тыс. в октябре. В декабре 2022 года медианная цена проданного дома составляла 479.5 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 487.3 тыс. долл против 485.5 тыс. в ноябре и 496.2 тыс. в октябре. В декабре 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 568.7 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец декабря составили 453 тыс. единиц против 449 тыс. в ноябре и 440 тыс. в октябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 8.2 месяца против 8.8 в ноябре и 7.8 в октябре.