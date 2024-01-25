Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за декабрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.