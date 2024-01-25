Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 27 тыс.

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 января, выросло на 25 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 199 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 189 тыс., пересмотрено со 187 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 202.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 января, увеличилось на 27 тыс. и составило 1.833 млн. Показатель предыдущей недели остался без пересмотра на уровне 1.806 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.835 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 января, выросло на 13.4 тыс. и составило 2.15 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.94 млн.