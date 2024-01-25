Курс доллара 88.2829   Курс евро 96.1657  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 16:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре не изменился

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.2%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 5.5% (пересмотрено с +5.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после повышения на 0.5% в ноябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышение на 1.0% в ноябре (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.1%.

Другие новости

сегодня
16:49
Индия выступит за двухуровневую систему разрешения споров в ВТО - СМИ
сегодня
16:48
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 27 тыс.
сегодня
16:43
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в декабре вырос на 0.4%
сегодня
16:42
Дефицит товарного торгового баланса США в декабре сократился на 1%
сегодня
16:38
Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре не изменился
сегодня
16:35
ВВП США в IV квартале вырос на 3.3%
сегодня
16:33
Официальный курс юаня на пятницу - 12,33 руб, доллара - 88,66 руб, евро - 96,64 руб
сегодня
16:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю выросло на 25 тыс.
сегодня
16:31
ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.