Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.2%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 5.5% (пересмотрено с +5.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после повышения на 0.5% в ноябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышение на 1.0% в ноябре (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.1%.