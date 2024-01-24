EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.2 млн барр.

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 19 января, сократился на 9.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 4.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.9 млн барр., составив 356.5 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 2.0 млн барр. до 30.1 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки в сравнении с 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 января, сократились на 6.67 млн барр., запасы бензина увеличились на 7.18 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.25 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.03 млн барр.