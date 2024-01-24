Индекс Services PMI США в январе превысил прогноз

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в январе вырос до 52.9 пункта против 51.4 месяцем ранее.
Таким образом, индекс продвинулся в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 51.4.
Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.