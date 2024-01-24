Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.7 млн баррелей

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 января, сократились на 6.67 млн барр., запасы бензина увеличились на 7.18 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.25 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 2.03 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.7 млн барр.