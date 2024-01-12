Курс доллара 88.1324   Курс евро 96.7517  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2024 г.Квартальная прибыль банка JPMorgan Chase & Co у...
вчера 15:45

Квартальная прибыль банка JPMorgan Chase & Co уменьшилась на 15%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк JPMorgan Chase & Co сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала текущего года до 9.3 млрд долл или 3.04 долл на акцию в сравнении с 11 млрд долл или 3.57 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.97 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 12% до 38.574 млрд долл по сравнению с 34.547 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 3.35 долл на акцию и доходы в размере 39.78 млрд долл.

Другие новости

вчера
16:42
Птицеводы РФ готовы наращивать выпуск при спросе и гарантиях сбыта - "Росптицесоюз"
вчера
16:34
Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0.1%
вчера
16:29
НИЖЕГОРОДСКИЙ НПЗ ЛУКОЙЛА ВРЕМЕННО ОСТАНОВИЛ РАБОТУ ОДНОЙ ИЗ УСТАНОВОК ИЗ-ЗА ИНЦИДЕНТА - КОМПАНИЯ
вчера
16:00
Попова: приветствуем решение о запрете продажи алкогольного мороженого детям
вчера
15:45
Квартальная прибыль банка JPMorgan Chase & Co уменьшилась на 15%
вчера
15:36
Биржевая цена зимнего дизельного топлива в пятницу опустилась ниже 60 тыс руб за тонну
вчера
15:30
Квартальная прибыль Bank of America сократилась
вчера
14:50
РЖД в 2023 г увеличили перевозки грузов на восток на 5%, в том числе на экспорт – на 7%
вчера
14:17
Росавиация запретила авиакомпаниям РФ использовать воздушное пространство Йемена
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.