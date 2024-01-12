Квартальная прибыль банка JPMorgan Chase & Co уменьшилась на 15%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк JPMorgan Chase & Co сообщил о снижении прибыли по итогам IV квартала текущего года до 9.3 млрд долл или 3.04 долл на акцию в сравнении с 11 млрд долл или 3.57 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 3.97 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 12% до 38.574 млрд долл по сравнению с 34.547 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 3.35 долл на акцию и доходы в размере 39.78 млрд долл.