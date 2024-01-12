Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0.1%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 1.0% против +0.8% в ноябре (пересмотрен с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в ноябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 1.8% против +2.0% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 1.9%.