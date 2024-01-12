Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны ;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.