Курс доллара 88.1324   Курс евро 96.7517  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны ;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.

Другие новости

вчера
19:04
КУРС ДОЛЛАРА ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛСЯ НА 2,54 РУБ, ЮАНЯ - НА 42 КОП - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
19:00
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2023 ГОДУ СОСТАВИЛА 8,16%, ЗА ДЕКАБРЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,49% - РОССТАТ
вчера
19:00
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ С 1 ПО 9 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛА 0,26% - РОССТАТ
вчера
18:38
Средняя максимальная ставка по вкладам в РФ выросла на 0,23 п.п., до 14,75% - ЦБ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 января
вчера
17:48
Экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев объявлен в розыск - база МВД России
вчера
17:04
Новый вагон с полками 2 метра и широким проходом планируется с купе - РЖД
вчера
16:42
Птицеводы РФ готовы наращивать выпуск при спросе и гарантиях сбыта - "Росптицесоюз"
вчера
16:34
Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0.1%
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.