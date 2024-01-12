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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2024 г.Квартальная прибыль Bank of America сократилась
вчера 15:30

Квартальная прибыль Bank of America сократилась

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в понедельник сообщил о росте прибыли в IV квартале 2023 года до 3.1 млрд долл или 0.35 долл на акцию по сравнению c 7.1 млрд или 0.85 долл на акцию годом ранее.

Доходы сократились до 22 млрд долл по сравнению с 24.5 млрд за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.55 долл на акцию и доход в размере 23.76 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 1.2%.

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