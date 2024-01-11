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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
11.01.2024 17:00

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 34 тыс.

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 января, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 202 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 209 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 203 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 декабря, уменьшилось на 34 тыс. и составило 1.834 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.855 млн до 1.868 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.862 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 декабря, выросло на 63.5 тыс. и составило 1.93 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.73 млн.

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