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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.01.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Торговый баланс Китая за декабрь;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь.

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