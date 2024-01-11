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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2024 г.Годовая инфляция в США в декабре составила 3.4%...
11.01.2024 16:34

Годовая инфляция в США в декабре составила 3.4%, реальная зарплата выросла на 0.2% к ноябрю

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после повышения на 0.1% в ноябре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.4% против +3.1% в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.2%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в ноябре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.9% в сравнении с +3.8% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.8%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 0.8%.

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