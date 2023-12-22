Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

10:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании, финал;

10:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;

16:30 мск: ВВП Канады;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:00 мск: Продажи новых домов в США;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.