Индекс Manufacturing PMI США в декабре снизился

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в декабре снизился, составив 48.2 пункта против 49.4 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в отрицательной области, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 49.5.