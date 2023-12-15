Курс доллара 89.6741   Курс евро 97.7377  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2023 г. Индекс Manufacturing PMI США в декабре снизился
сегодня 18:10

Индекс Manufacturing PMI США в декабре снизился

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в декабре снизился, составив 48.2 пункта против 49.4 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в отрицательной области, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 49.5.

Другие новости

сегодня
19:02
Эксперимент по маркировке детских товаров начнется в РФ 20 декабря
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 декабря
сегодня
18:21
Исключение в санкциях, позволяющее Словакии использовать нефть из РФ, сохранено - премьер
сегодня
18:11
Индекс Services PMI США в декабре умеренно вырос
сегодня
18:10
Индекс Manufacturing PMI США в декабре снизился
сегодня
18:00
Автомобиль Lada Aura будет продаваться и частным лицам - "АвтоВАЗ"
сегодня
17:45
Углубление кооперации РФ и Китая приобретает глобальное значение - вице-премьер КНР
сегодня
17:31
Основа экономического сотрудничества РФ со странами Азии в 2023 г сформировалась - эксперт
сегодня
17:28
Объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2%
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.