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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2023 г.Объём промышленного производства в США в ноябре...
сегодня 17:28

Объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в октябре (пересмотрено с -0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с ноябрём 2022 года объём промышленного производства в США сократился на 0.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в ноябре составил 78.8% против 78.7% в октябре (пересмотрен с 78.9%). Годом ранее - в ноябре 2022 года показатель составлял 80.3%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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