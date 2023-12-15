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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 декабря 2023 г. Индекс Services PMI США в декабре умеренно в...
сегодня 18:11

Индекс Services PMI США в декабре умеренно вырос

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в декабре вырос до 51.3 пункта против 50.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.7.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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