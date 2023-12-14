Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за сентябрь;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь, предварительно;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, предварительно;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;
05:00 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за октябрь;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за декабрь, предварительно;
13:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;
13:00 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.