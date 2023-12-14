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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:11

Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре снизился на 0.1%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя после его роста на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре сократился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.9% в сентябре (пересмотрен с +1.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.36 годом ранее.

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