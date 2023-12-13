Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.35 млн баррелей

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 декабря, снизились на 2.35 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.4 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина выросли на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.