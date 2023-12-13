Курс доллара 89.8926   Курс евро 96.9500  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 18:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр.

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 декабря, сократился на 4.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 0.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.5 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 351.9 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 1.2 млн барр. до 30.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 декабря, снизились на 2.35 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.4 млн барр.

Другие новости

вчера
19:15
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 7,47% НА 11 ДЕКАБРЯ С 7,52% НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
вчера
19:02
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале в 5,5%, за 9 месяцев – улучшил до 3%
вчера
19:00
Цена дизтоплива на АЗС ускорила темпы роста, средняя - 64,33 руб за литр - Росстат
вчера
18:55
Российский рынок акций по итогу основных торгов вырос на 0,41%
вчера
18:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр.
вчера
18:10
ФНС РФ ОБСУДИЛА С ПИВОВАРАМИ СХЕМУ СКРЫТОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, ПРЕДЛОЖИЛА НАРУШИТЕЛЯМ ДОБРОВОЛЬНО ДОПЛАТИТЬ НАЛОГИ - ФНС
вчера
17:52
Совфед одобрил размещение спецхранилищ удобрений в морских портах РФ
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.35 млн баррелей
вчера
17:16
Puma прекратила сотрудничество со сборной Израиля до эскалации в Газе - руководство
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.