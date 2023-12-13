EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр.

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 декабря, сократился на 4.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 0.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.5 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 351.9 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 1.2 млн барр. до 30.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 декабря, снизились на 2.35 млн барр., запасы бензина увеличились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.4 млн барр.