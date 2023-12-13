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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2023 г.Индекс цен производителей США в ноябре не измен...
вчера 16:36

Индекс цен производителей США в ноябре не изменился

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в октябре (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение ноябрьского показателя.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 0.9% против +1.2% в октябре (пересмотрен с +1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.0%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.0% против +2.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.2%.

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