Индекс цен производителей США в ноябре не изменился

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в октябре (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение ноябрьского показателя.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 0.9% против +1.2% в октябре (пересмотрен с +1.3%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.0%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в октябре.

Аналитики прогнозировали увеличение ноябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.0% против +2.4% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.2%.