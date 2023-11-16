Курс доллара 88.9466   Курс евро 96.5921  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:42

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 32 тыс.

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 ноября, выросло на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 231 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 218 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 ноября, увеличилось на 32 тыс. и составило 1.865 млн, достигнув максимального уровня с 27 ноября 2021 года. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.834 млн до 1.833 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 34.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.823 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 октября, выросло на 33.84 тыс. и составило 1.633 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.291 млн.

Другие новости

вчера
17:29
Италия стала первой страной ЕС, запретившей производство и продажу синтетической пищи
вчера
17:20
Объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.6%
вчера
17:18
Россельхознадзор обсуждает с Алжиром экспорт баранины и готовой мясной продукции из РФ
вчера
17:00
Трасса М-12 от Москвы до Казани будет полностью обеспечена 4G-связью в 2024 г - "Автодор"
вчера
16:42
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 32 тыс.
вчера
16:39
ТМХ на новой платформе будет выпускать собираемые по принципу конструктора поезда
вчера
16:37
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в ноябре умеренно вырос
вчера
16:36
Цены на импорт в США в октябре снизились на 0.8%, цены на экспорт сократились на 1.1%
вчера
16:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю выросло на 13 тыс.
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.