Цены на импорт в США в октябре снизились на 0.8%, цены на экспорт сократились на 1.1%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре снизились на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.1%).
Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.3%.
По сравнению с октябрём 2022 года цены на импорт уменьшились на 2.0%.
Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 1.1% после повышения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).
По сравнению с октябрём 2022 года цены на экспорт сократились на 4.9%.