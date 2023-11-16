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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2023 г.Цены на импорт в США в октябре снизились на 0.8...
вчера 16:36

Цены на импорт в США в октябре снизились на 0.8%, цены на экспорт сократились на 1.1%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре снизились на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с октябрём 2022 года цены на импорт уменьшились на 2.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 1.1% после повышения на 0.5% в сентябре (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с октябрём 2022 года цены на экспорт сократились на 4.9%.

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