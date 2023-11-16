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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 ноября 2023 г.Объём промышленного производства в США в октябр...
вчера 17:20

Объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.6%

Москва, 16 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение октябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с октябрём 2022 года объём промышленного производства в США сократился на 0.7%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 78.9% против 79.5% в сентябре (пересмотрен с 79.7%). Годом ранее - в октябре 2022 года показатель составлял 80.6%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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