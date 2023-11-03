Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 150 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 150 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 179 тыс.

Данные по числу рабочих мест за сентябрь пересмотрены до 297 тыс. с 336 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 99 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 158 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в сферах здравоохранения, социальной поддержки и госсекторе. Занятость сократилась в обрабатывающей промышленности по причине забастовок.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 77.2 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 11.5 тыс. Занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 15 тыс., в том числе в научном и техническом обслуживании количество рабочих мест выросло на 17 тыс., в то время как в сегменте обслуживания бизнеса - сократилось на 7.5 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 19 тыс., однако количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 7.5 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 0.7 тыс., в оптовой торговле - на 9.4 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 12.1 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников сократилось на 2 тыс., в сфере информационных технологий - на 9 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 5.1 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 23 тыс. после увеличения на 13 тыс. в сентябре. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 35 тыс. после увеличения на 14 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом расширилось на 1 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.3 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 51 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём 2022 года число госслужащих увеличилось на 273 тыс. до 22.89 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.9%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.8%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц выросло на 146 тыс. до 6.5 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в октябре сократилось на 348 тыс. до 161.22 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 416 тыс. до 99.91 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 201 тыс. до 167.73 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с октябрём 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 86 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 66 тыс. до 1.28 млн, составив 19.8% от общего числа безработных против 19.1% месяцем ранее и 21.0% в октябре 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу расширилось на 201 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.06 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 326 тыс. до 134.49 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 670 тыс. до 26.67 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 218 тыс. до 4.28 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в октябре 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.3 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.00 долл против 33.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре снизилась до 1166.20 долл в сравнении с 1167.19 долл месяцем ранее.