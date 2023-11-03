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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2023 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:45

Средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре сократилась, средние зарплаты изменились разнонаправленно

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в октябре составила 34.3 часа, снизившись на 0.1 часа по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 34.00 долл против 33.93 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.0%.

Средняя недельная заработная плата в октябре снизилась до 1166.20 долл в сравнении с 1167.19 долл месяцем ранее.

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