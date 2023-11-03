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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2023 г.Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен ...
сегодня 16:54

Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за октябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону понижения до 50.6 пункта с предварительного уровня 50.9.

Аналитики прогнозировали сохранение октябрьского показателя на уровне 50.9.

В сентябре значение индекса PMI Services составило 50.1.

Индекс остаётся выше пороговой отметки 50.0 девятый месяц подряд, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США. Вместе с тем снижение индекса указывает на замедление расширения в сравнении с локальными пиками в мае-июне (54.9-54.4).

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