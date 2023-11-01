Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.35 млн баррелей

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 октября, выросли на 1.35 млн барр., запасы бензина снизились на 0.36 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.38 млн барр., оставаясь на минимальном с 2014 года уровне 21 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.9 млн барр.