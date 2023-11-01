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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии за июль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за декабрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.

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