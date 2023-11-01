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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2023 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 17:08

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в октябре выросла

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в октябре выросла до 45.1 против 43.8 месяцем ранее.

Таким образом, компонента осталась в нисходящей области – ниже 50 пунктов, однако эксперты ISM ожидают продолжения ее роста в ближайшие месяцы в связи с повышением цен на энергоносители.

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