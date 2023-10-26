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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 октября

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за сентябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за IV квартал;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

15:30 мск: ВВП США за III квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:45 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа.

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