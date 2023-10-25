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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
25.10.2023 17:38

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр.

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 20 октября, вырос на 1.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.01 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 351.3 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 0.2 млн барр. до 21.2 млн барр., оставаясь на минимальном с 2014 года уровне.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 октября, сократились на 2.67 млн барр., запасы бензина снизились на 4.17 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.31 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.51 млн барр.

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