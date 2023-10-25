Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 12.3% (расширенное сообщение)

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре выросли на 12.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 759 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 676 тыс. в августе (пересмотрено с 675 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 678 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2022 года продажи новых домов выросли на 33.9%.

В целом, в прошлом месяце было продано 60 тыс. новых домов против 54 тыс. в августе и 61 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (15 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (11 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (10 тыс. домов) и от 750 тыс. (7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 418.8 тыс. долл против 433.1 тыс. в августе и 434.8 тыс. в июле. В сентябре 2022 года медианная цена проданного дома составляла 477.7 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 503.9 тыс. долл против 522.7 тыс. в августе и 507.6 тыс. в июле. В сентябре 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 530.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентября составили 435 тыс. единиц против 432 тыс. в августе и 431 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.9 месяца против 7.7 в августе и 7.0 в июле.