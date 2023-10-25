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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
25.10.2023 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.7 млн баррелей

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 октября, сократились на 2.67 млн барр., запасы бензина снизились на 4.17 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.31 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.51 млн барр., оставаясь на минимальном с 2014 года уровне 21 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.01 млн барр., запасы бензина снизились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

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