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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 29 сентября, снизился на 2.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 6.5 млн барр. Эксперты ожидали сохранения запасов бензина без изменений.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.3 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.3 млн барр. до 351.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 29 сентября, сократились на 4.2 млн барр., запасы бензина выросли на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.

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