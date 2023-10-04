Курс доллара 99.2677   Курс евро 104.0621  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.2 млн баррелей

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 29 сентября, сократились на 4.2 млн барр., запасы бензина выросли на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр.

Другие новости

сегодня
18:15
АПК РФ реализует 320 экспортных проектов, 96% - с дружественными странами - "Агроэкспорт"
сегодня
17:38
Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза – на 2,2 млн баррелей, до 414,1 млн
сегодня
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.
сегодня
17:26
Единый оператор теплоснабжения начнет работу в Кабардино-Балкарии с 2024 г
сегодня
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.2 млн баррелей
сегодня
17:20
Турпоток между Россией и Китаем в 2024 г может превысить доковидный уровень - РСТ
сегодня
17:10
Объём производственных заказов в США в августе вырос на 1.2%
сегодня
17:08
Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре осталась в области расширения
сегодня
17:05
Индекс ISM Services США в сентябре снизился
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.