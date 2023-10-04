Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.2 млн баррелей

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 29 сентября, сократились на 4.2 млн барр., запасы бензина выросли на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.3 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина не изменились, запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр.