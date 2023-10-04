Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Торговый баланс Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;
12:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;
15:30 мск: Торговый баланс США за август;
16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
18:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
19:15 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра.