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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2023 г.Индексы PMI Великобритании в сентябре изменилис...
сегодня 11:33

Индексы PMI Великобритании в сентябре изменились разнонаправленно

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Великобритании в сентябре увеличился до 44.2 против 43.0 в августе (пересмотрено с 42.5). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 43.3.

Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в сентябре сократился до 47.2 против 49.5 месяцем ранее (пересмотрено с 48.7). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.3.

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