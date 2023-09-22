Индексы PMI Франции в сентябре сократились

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в сентябре сократился до 43.6 против 46.0 в августе (пересмотрено с 46.4). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46.2.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в сентябре сократился до 43.9 против 46.0 месяцем ранее (пересмотрено с 46.7). Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 46.0.